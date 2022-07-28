Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya’daki Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Letonya'daki temaslarına devam ediyor.

Başkent Riga'daki görüşmelerini tamamlayan Bakan Akar daha sonra Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile Türk Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere kara yoluyla Riga'ya 100 kilometre mesafedeki Cesis kentine geçti.

Buradaki Türk Şehitliği'ne gelişinde Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul'dan bilgi alan Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile şehitliğe çelenk koydu.

Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Akar, mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.