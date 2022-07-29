Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyindedevameden Pençe-KilitOperasyonu'ndaPKK'lı teröristlerce açılantaciz ateşinde yaralananİstihkam AstsubayÇavuş Batuhan Şimşek (24)kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelererağmen kurtarılamayarakşehit oldu. Şimşek'in İzmir'inBornova ilçesine bağlı KaracaoğlanMahallesindeki babaevini ziyaret edenyetkililer, aileye acı haberi verdi.Şehidin kuzeni Selçuk Ulu, "Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bilgisini vermek için öğlen aradı, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık" dedi. Ulu, 1994 yılında da yine Irak'ın kuzeyinde amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunu belirterek, "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun" ifadesini kullandı.