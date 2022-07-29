Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyinde
devam
eden Pençe-Kilit
Operasyonu'nda
PKK'lı teröristlerce açılan
taciz ateşinde yaralanan
İstihkam Astsubay
Çavuş Batuhan Şimşek (24)
kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak
şehit oldu. Şimşek'in İzmir'in
Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan
Mahallesindeki babaevini ziyaret eden
yetkililer, aileye acı haberi verdi.
BABASI MÜJDEYİ VEREMEDİ
Şehidin kuzeni Selçuk Ulu, "Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bilgisini vermek için öğlen aradı, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık" dedi. Ulu, 1994 yılında da yine Irak'ın kuzeyinde amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunu belirterek, "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun" ifadesini kullandı.