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Giriş Tarihi: 29.7.2022

Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit

Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şimşek'in İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesindeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.

BABASI MÜJDEYİ VEREMEDİ
Şehidin kuzeni Selçuk Ulu, "Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bilgisini vermek için öğlen aradı, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık" dedi. Ulu, 1994 yılında da yine Irak'ın kuzeyinde amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunu belirterek, "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun" ifadesini kullandı.
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Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit
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