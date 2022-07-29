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Giriş Tarihi: 29.7.2022

Mutlaka hesap sorulacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Mutlaka hesap sorulacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zaho ve Musul'daki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı gündeme dair değerlendirmesinde konuyla ilgili olarak "Irak'ın sarsak yönetimi şayet Zaho ve Musul'daki terör saldırılarının sorumlularını bulamayacaksa, buna da yanaşmayacaksa; Türkiye bu hain ve haşaratları araya araya tespit edip cezalandırmaya muktedirdir. Ve mezkûr hesap mutlaka sorulacaktır" ifadelerine yer verdi.
Önceki gün Irak'ta Musul'un kuzeydoğusundaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düşmüştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği açıklanmıştı.
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Mutlaka hesap sorulacak
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