Son dakika: Melih Gökçek A Haber’de ANKAPARK’ı anlatıyor

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, A Haber ekranlarında canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
"ANKAPARK'IN PERİŞAN OLUŞUNUN TEK SEBEBİ MANSUR YAVAŞ'TIR"
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık. Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır." ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, Yavaş'ın '801 milyon dolar' iddialarına da yanıt vererek, "Park dünyadakilerin onlarca kat altında 450 milyon dolara mal oldu. İlk 8 ayda burayı 1.5 milyon kişi ziyaret etmişti" dedi.
Melih Gökçek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
Belediye başkanlığımda birinci hedefim sanayiydi. Türkiye'de iki numara yapacaktım Ankara'yı, bir numara oldu. Silah sanayisi sayesinde. Ticarette bir numara olacağız dedim, Ankara birinci oldu AVM metrekaresinde.
Ben hep belediye kanununa dayandım. Melih Gökçek olarak bu kanunun en az yüzde 60-70'ini ben yazdım. Ukalalık olsun diye demiyorum.
Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı.
Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik ama kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik.
Bu noktadan hareket ettik. Mansur'un vizyonuyla benimki arasında fark var. Neden bu kadar büyük yapmışım, neden diğerlerinde 90 tane oyuncak var bunda 1217 tane var? Ben bu kadar oyuncak koydurdum. Gelen turist, 1 günde burayı gezemesin minimum 3 gün burada kalsın istedim. AVM'lerde para harcasın istedim.
1,3 milyon metrekarelik alan, 4 tarafından karayolu geçiyor. Ankaralılar buraya istediği yoldan insin dedik. Ankara'da 64 km metro yaptım. Yenimahalle birinci duraktan Ankapark'a kadar teleferikle bağladım.
Hızlı trene özel istasyon yaptırdık. Konya'dan çıkıp gelenler direkt Ankapark'a geliyor dedik. Ring trenler yaptırdık, her şeyi düşündük. Ben 4 ay dünyayı bu parkı yapmak için gezdim. Görmediğim oyuncak kalmadı beni tanımayan kimse yoktu.
Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. 450 milyon dolara mal etmişim. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş.
İLK 8 AYDA 1.5 MİLYON KİŞİ GELMİŞTİ"
Dünyada bunu genelde özel sektör yapar. Onlar para kazanabilmek için bunu yapıyorlar benim gayem Ankara'ya para kazandırmaktı. 8 ayda kapanana kadar 1.5 milyon kişi geldi. İlk 10 günde 5.5 milyon kişi geldi. Yılda 3 milyon kişi gelmez miydi? İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu.