Son dakika: Melih Gökçek A Haber’de ANKAPARK’ı anlatıyor

Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı.

Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik ama kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik.