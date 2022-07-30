Erdoğan, fındık müjdesini bugün Ordu’dan verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'ya geliyor. Ordulular ise saat 16.00'da bir araya gelecekleri Erdoğan'dan müjdeli bir haber bekliyor. Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı. Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" demişti.