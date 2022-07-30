PKK’nın kaçırdığı 30 çocuk insan ticareti mağduru sayıldı

Göç İdaresi Başkanlığı, insan ticaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık, eli kanlı terör örgütü PKK'nın çocukları zorla kaçırıldığını ortaya çıkardı. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ailelerinden kopararak esir aldığı çocukları olarak terör eylemlerinde kullanmaya devam ediyor. Bebek katili örgütün her türlü inkarına rağmen, kamuoyuna yansıyan örgütün sözde şehitliğindeki mezar taşları, çocukların çatışmaların ön cephelerine sürdüğünü ortaya koydu. Uyuşturucu kuryeliği, kundaklama, sokak eylemleri, intihar bombacısı ve canlı kalkan gibi eylemlerde kullanılan çocuklar, örgüt elebaşları tarafından cinsel sömürüye de konu oluyor. Tüm bunlar terör örgütünün faili olduğu suçların listesine insan ticareti suçunu da eklendi.

PKK ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu'nun 2020 yılında terör örgütleri tarafından insan kaynağı olarak kullanılan çocuklarla ilgili aldığı karar uyarınca Batman İl Göç İdaresi Müdürlüğü 2021 yılında ilk kez bir çocuğu, "çocuk savaşçı" kapsamında insan ticareti mağduru olarak tanımladı. Bugüne kadar da 14 farklı il göç idaresi müdürlüğünce, PKK'nın zorla kaçırdığı 30 çocuk insan ticareti mağduru olarak tanımlandı. 14'ü kadın olan mağdurların en küçüğünün 11, en büyüğünün 17 yaşında olduğu görüldü.

93 TÜRK VATANDAŞI İNSAN TİCARETİ MAĞDURU

Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesinde önemli dönüm noktalarından bir diğeri de yurt dışında mağdur olan Türk vatandaşlarının insan ticareti mağduru olarak tanımlanmamasıydı. Yurt dışında esarete tabi tutulan ve zorla çalıştırılan 5 Türk vatandaşı, suç örgütünün elinden kurtarılmasının ardından bir uluslararası kuruluş desteği ile ülkemize gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlandı, sonrasında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce insan ticareti mağduru olarak tanımlandı. Göç İdaresi Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar 93 Türk vatandaşı insan ticareti mağduru olarak tanımlandı.

İNSAN TİCARETİ MAĞDUR SAYISI 245

Göç İdaresi Başkanlığı, 2004'ten bu yana toplam 3 bin 247 kişiyi mağdur olarak tanımlandı. İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından tanımlanan insan ticareti mağduru sayılarına bakıldığında, 2021 yılında gerçekleştirilen 8 bin 77 mülakat sonrası 402 insan ticareti mağduru tanımlama işlemi gerçekleştirildiği görüldü. 2022 yılının ilk 7 ayında ise 11 bin 97 mülakat sonucunda olup mağdur sayısı 245 olduğu açıklandı.

YİMER 7 DİLDE HİZMET VERİYOR

Mağdur olduğunu beyan eden veya insan ticareti suçundan haberdar olan herkes, YİMER 157, başsavcılıklar ve kolluğa ihbarda bulunabiliyor. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde yedi dilde 7 gün 24 saat kesintisiz faaliyet gösteren YİMER 157, mağdur tespit işlemlerine önemli katkı sunuyor. Bu kapsamda YİMER 157'ye insan ticaretiyle ilgili 2015 yılından bu yana bin 486 çağrı geldi.