Devlet üreticinin yanında oldu

Fındık sektörü yetkilileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık alım fiyatını SABAH'a değerlendirdi. Doğu Karadeniz Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık alım fiyatından üreticinin memnun olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız açıklamasında da 'TMO hazırlıklarını yaptı' dedi ve fındık alımını hızlı yapmasını istedi. Bu da fiyatların aşırı düşmeyeceği anlamına geliyor. İhracatçıya ve üreticiye hayırlı olsun. Üreticinin ve ihracatçının beklediği bir fiyattı. Herkese hayırlı olsun" dedi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, açıklanan fındık fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Soydan, "52 lira taban fiyatına ilaveten 2 lira da destek ödemesi verilecek. Geçen yılın iki katı üzerinde bir fiyat açıklandı. Buna ilaveten randımana göre de 1 TL destek verilecek. Örneğin fındık iki randıman çıkarsa ödeme 56 lirayı bulacak. Üreticimiz ne kadar randımanlı üretim yaparsa o kadar iyi fiyattan satabilecek" dedi. Serbest piyasada fındığın kilogram fiyatının 40-42 lira arasında seyrettiğini aktaran Soydan, "Dolayısıyla devletimiz piyasanın değil üreticinin yanında oldu" ifadesini kullandı.