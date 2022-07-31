Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Cemevlerine yönelik saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah."
Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 31, 2022
Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah.