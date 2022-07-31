Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cemevlerine yönelik saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum
Giriş Tarihi: 31.7.2022 12:22 Son Güncelleme: 31.7.2022 12:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cemevlerine yönelik saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Cemevlerine yönelik saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da, Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah."

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cemevlerine yönelik saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA