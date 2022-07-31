İran ile Afganistan arasında sınır çatışması: 1 Taliban mensubu öldü!

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, Hirmend Kaymakamı Meysem Berazende, ilçenin Şoğalek bölgesinde yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Berazende, "Birkaç dakika önce Hirmend'in Şoğalek bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktı." ifadelerini kullandı.

Çatışmanın devam ettiğini belirten Berazende, olayın detaylarının araştırıldığını söyledi.

Berazende açıklamasında, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi vermedi.

TALİBAN ÇATIŞMAYI DOĞRULADI

Afganistan'ın önde gelen basın kuruluşu TOLO News'e konuşan Nimruz Sınır Komutanı Mevlevi Muhammed İbrahim Hivad, söz konusu çatışmayı doğruladı.

Çatışmanın İran sınır güçlerince başlatıldığını ileri süren Hivad, çatışma sonucu bir Taliban mensubunun hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını aktardı.

Hivad, henüz çatışmanın nedeninin belli olmadığını, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İKİ ÜLKE SINIRINDA ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından Nimruz ve Herat sınırlarında zaman zaman Taliban mensupları ile İran sınır güçleri karşı karşıya geliyor ve silahlı çatışma yaşanıyor.

Ancak çatışmalar her iki tarafın yetkililerinin teskin edici tavırları sayesinde genellikle yatışıyor.