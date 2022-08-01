Dikili’deki 5 günlük su işkencesi şimdilik bitti!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de yaklaşık 5 gündür su kesintisi yaşandı. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmadı.



BU AÇIKLAMA SU ÇİLESİNİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, "İZSU açıklamasında su kesintilerinin tekrardan devam edeceğini belirtiliyor. Vatandaşların tepkisini alabilmek için kısa bir süre de olsa vanaları açtılar. İlerleyen saatlerde yeni bir kesinti olabilir. Bu su çilesinin bittiği anlamına gelmiyor. İnsanlar su sıkıntısından dolayı isyan ettiği için o tepkileri azaltabilmek için su verdiler. Ayrıca Dikili'de kanalizasyon sistemi de yok. Yıllardır pis sular denize veriliyor" dedi.





5 GÜNDE BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ ETTİLER

Dikili'de devam eden su kesintileri vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'de yaşanan sıkıntıya değinerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Başkan Sürekli, sosyal medya hesabından elinde bidonlarla tanker ve çeşme başlarında su sırasına giren vatandaşların fotoğraflarını da paylaşarak şu açıklamayı yaptı; ''Burası dağ başı değil; Yıl, 60'lar 70'ler de değil! Türkiye'nin 3. Büyük şehri İzmir. İzmir'in en önemli ilçelerinden Dikili! Yanlış görmüyorsunuz; insanlar, tankerin başında su dolduruyor! Makus talih desek, değil; mukadderat desek, hiç değil! Gerçek şudur! CHP'li Büyükşehir Belediyesi; su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırmıştır. Arıtma tesisi de olmayan Dikili'de kanalizasyon mikserlerindeki tıkanıklığı gideremeyen belediye, 5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil! Aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var! Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır: CHP'li Büyükşehir Belediyesi!"





MİSAFİRLERİM VAR, REZİL OLDUM

Vatandaşlar yazın ortasında su çilesi yaşarken, pazar günü Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün hiçbir şey olmamış gibi Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını yapması tepkilere neden oldu. Dikili Belediyesi'nin büyük su sıkıntısı çekilirken sosyal medya hesabından park açılışı ile ilgili görselleri paylaşması tepkilerin dozunu arttırdı. Efsun Güzel, "Sosyal belediyecilikmiş. Sevsinler" derken, Nedret Demirağlı, "Rezil oldum. Yabancı misafirlerim var. Su yok her yerimiz pislik içinde. Duş yapamıyoruz. Tuvaletler doldu. Zaten arıtmalar doğru dürüst çalışmıyor. Bir de susuzluk bir gün değil bugün üçüncü gün oldu inşallah. Her şey yoluna girer" şeklinde tepkisini dile getirdi.





TAM BİR BECERİKSİZLİK ÖRNEĞİ

Meltem Kargın Afşar isimli vatandaş park açılışı yapılmasını tepki göstererek, "Suyumuz yok suyumuz. İlk önce insanların ihtiyaçlarını giderin" diye eleştiride bulundu. Nursel Parmaksız, "Bu gidişle veba başlayabilir" derken, Görkem Ceyda Adsay, "Adil Kırgöz istifa. Dikili halkı istifanı istiyor" dedi. Yaşar Uysay, "Uzun süreden beri sular kesik. Yaşlısı genci herkes zor durumda kaldı. Biz çoluk çocuk perişan olduk. Doğru dürüst halkı bilgilendirme yok. En azından tankerlerle su dağıttılar insanlar bu su ile en temel ihtiyaçlarını karşılayabilirlerdi. İnsanları perişan ettiler. Tam bir beceriksizlik örneği sergilediniz. Bu saate kadar henüz su yok. Siz şov pesindesiniz. Kaldırımlar rezalet. Uğur Mumcu Caddesinde kaldırımlara bir eğim verilmemiş. Çocuk arabası ve alışveriş arabasıyla gidersen vay haline" dedi.