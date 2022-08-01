MHP’den operasyonlara tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da temaslarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma tarafından sınır içi ve ötesinde PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonların, hem güvenlik güçleri hem de Türk milletine moral kaynağı oluşturduğunu belirten Büyükataman, "Bu nokta operasyonları, şer cephesinde de terör örgütlerinde de büyük moral bozukluğuna neden oluyor. Bu mücadele her hal ve şartta kararlılıkla yürütülecek ve mutlaka neticeye ulaştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu musibetten kurtulmak konusunda bedeli neye mal olursa olsun kesin bir irade ortaya koydu. Bunun temini konusunda gerek yurt içinde gerek yurt dışında en net şekilde ortaya konulan bu iradeyle mücadelesini sürdürüyor" dedi.