Şehit annesi SABAH’a konuştu: 15 gün öneceden hissettim

PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan, şehadetlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Anne Sudiye Demir, kızı ve torununun kabirlerini ziyaret ederek , mezar taşlarındaki fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü.

ŞEHİT ANNESİ SABAH'A KONUŞTU: 15 GÜN ÖNECEDEN HİSSETTİM

Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir; " Yıllar geçiyor ama acı aynı acı, hiç değişen bir şey yok. Acı hep taze hiç dinmiyor. Kader alnımıza böyle yazılmış. Başımıza böyle bir şey geleceğini hiç tahmin etmezdik. Şehadetinden 15 gün önceden içime bir sıkıntı düşmüştü. Ablası yanına ziyarete gitmişti beni görüntülü aradılar konuştuk torunum Bedirhan Mustafayı anlattı diş çıkarttığını söyledi. Bayramda geleceğim anne dedi. Normalde gün içerisinde sürekli arardım görüşürdük. Geleceği gün aradım telefonu sürekli meşgul çaldı. Mesaj attık geri dönüş olmadı. Namazımı kıldım evimin balkonunda oturuyordum damadımdan bir telefon geldi Nurcan'ı kaybettik dedi.Ciğerim parçalandı Allah düşmanımın başına evlat acısı vermesin çok zor" ifadelerini kullandı.

RESİMLERİ BANA ARKADAŞ OLDU

Ateş düştüğü yeri yakıyor diyen Anne Demir; Ne zaman nerede bir şehit haberi görsem gözlerim doluyor. Telefonlarını bulsakta baş sağlığı dileyebilsek diyorum. İnsanın başına gelince acısını kendi acısı gibi yaşıyor. Nurcan 10 yaşındayken eşimi kaybettik ne zorluklarla büyüttüm onları. On tane çocuğum var biri şehit oldu diğerleri de işleri için dağıldı bir evde dört duvar yalnız başıma kaldım. Koca evde onların resimleri bana arkadaş oldu. Allah düşmanımın başına vermesin anaların canları yanmasın" dedi.