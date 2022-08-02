Cemevi saldırılarında 2 kişi daha gözaltında

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırılarla ilgili soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısının 3'e yükseldiği kaydedilen Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 30 Temmuz'daki saldırıların ardından A.O.K. isimli şüphelinin aynı gün yakalandığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ile irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. İzmir'de, B.G. ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.