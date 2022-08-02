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Giriş Tarihi: 2.8.2022

Cemevi saldırılarında 2 kişi daha gözaltında

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Cemevi saldırılarında 2 kişi daha gözaltında
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine yönelik saldırılarla ilgili soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısının 3'e yükseldiği kaydedilen Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 30 Temmuz'daki saldırıların ardından A.O.K. isimli şüphelinin aynı gün yakalandığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ile irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. İzmir'de, B.G. ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
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Cemevi saldırılarında 2 kişi daha gözaltında
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