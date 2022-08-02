FETÖ’cü Cevheri Güven’in sosyal medyada paylaştığı videoya erişim engeli

Sosyal medyada yayınladığı videolarla Bakanları, bürokratları, emniyet görevlilerini. Savcıları ve başsavcıları hedef alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in bu alışkanlığı yeni değil. Örgütte "Bahadır" kod adını kullanan ByLock'cu Cevheri Güven, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatına ilişkin görüntülerin internette yayınlanması ile ilgili kumpasta da başrolü oynadı. Kaçarak saklandığı ülkeden FETÖ maşalığına devam eden Cevheri Güven'in Youtube'de yayınlandığı videolara mahkeme kararıyla erişim engeli geldi.

Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçan FETÖ firarisi Cevheri Güven, Youtube hesabından Türkiye'ye operasyon çekmeye devam ediyor. Avrupa'dan Türkiye aleyhinde haberler yaparak bakanlar, bürokratlar, emniyet görevlileri ile savcılar hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Güven, FETÖ propagandasına tam gaz devam ediyor. Sözde gazeteci Cevheri Güven'in aslı ve belgesi olmayan iddialarla dolu 'Başkent çetesi' adlı videosuna Youtube tarafından mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

FETÖ'NÜN KUMPAS MAŞASI

Cevheri Güven, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski bazı MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasına giren isimlerden. Firar ettiği için dosyası ayrılan Cevheri Güven iddianamede, görüntüleri dağıtması için Fetullahçı Terör örgütü tarafından görevlendirilen isim olarak yer aldı. Güven, söz konusu görüntülerin yayınlanması için bazı internet sitelerinin yöneticilerine gönderdi. FETÖ'nün kaset kumpası iddianamesinde Güven'in ulaştığı site yöneticileri, tanık olarak ifade verdi. İfadelerde "Cevheri Güven ile gündüz mesajlaştık, kendisi bana gece mail göndereceğini söyledi ve gönderdi. Ben gelen maili incelediğim de meslek ahlakıma uygun olmadığını düşünerek yayınlamayacağımı bildirdim. Cevheri Güven aynı zamandan internet sitesinin diğer yöneticisini de aynı maili gönderip yayınlaması konusunda talepte bulunmuş" dedi. Bir başka tanık ise, "Cevheri Güven aradı. Kendisi bana metacafe.com adlı video sitesinde Deniz Baykal'la ilgili bir videonun yayınlandığını ve bunun tam bizim yayın politikamıza uygun ve ses getirebilecek bir şey olduğunu ve videonun linkini habervaktim.com internet sitesinin ihbar hattına gönderdiğini söyledi" şeklinde konuştu.

KOD ADI "BAHADIR"

FETÖ yöneticisi Ziya Demirel'le 4 kez telefon görüşme kaydı bulunan Bylock kullanıcısı Cevheri Güven'in talimat üzerine Bank Asya'ya para yatırdı. Örgüt içinde ise 'Bahadır' kod ismini kullandığı tespit edildi. Kaset kumpası iddianamesinde Güven'in FETÖ kapsamında Deniz Baykal'a ait görüntüleri internet ortamında yayılması için bir kısım basın yayın organlarına vererek yaydığı aktarıldı.

ÖRGÜTÜN SÖZCÜSÜ

Güven hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün gazetecilik faaliyetleri adı altında, örgütün propagandasını yapmak ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyu oluşturmak için basın yayın gücünü arttırmaya çalıştığının ve bu kapsamda Nokta Dergisini tekrar yayın hayatına aldığı kaydedildi. Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda dergiyi gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden oluşturduklarını söyleyen Güven'in açıkça FETÖ'ye destek sağladığı, örgütün doğrultusunda yayın yapacağını belirttiği ve örgütün sözcülüğünü yaptığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine uluslararası kamuoyu oluşturduğunun, yayınlanan dergi kapaklarında açık bir şekilde iç savaş algısı oluşturmaya çalışıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığının, bu nedenle birçok sayısının ilgili mahkeme kararı ile toplatıldığının tespit edildiği belirtildi.

"TANKIN ELİ KULAĞINDA"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yayınlar yapan ve hala Youtube kanalından asılsız haberlerle belirli kamu çalışanlarını karalamaya çalışan Güven'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kaotik ortam oluşturmaya yönelik manüplatif yayınlar ve paylaşımlar yaptığı, darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' şeklinde paylaşımda bulunarak darbe girişiminden önceden haberi olduğu değerlendirilmesi yapıldı. Yasadışı yollarla yurtdışına firar eden Güven hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.