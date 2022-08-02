HDP sorusunu PKK ile yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 300 kişilik bir CHP heyeti iler Erzurum'a geldi. Erzurum'da esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın altı masa sorusuna verdiği cevap ise dikkatleri çekti. Vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masada HDP'nin olup olmadığını sordu. Soru karşısında şaşkına dönen Kılıçdaroğlu, 'Yok' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak sorusuna ise PKK tarfından saldırıya uğradığını hatırlatarak şu cevabı verdi; "Sen bırak onları. Bu kardeşine inan, ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Böyle yanlış propagandalara sen de inanma. Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bak bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Beni için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. Ben kimsenin kimliği ile uğraşmam. Ben kimsenin inancı ile de uğraşmam."