Sağlıkçıların özlük hakları sorunu çözülüyor! Bakan Koca tarih vererek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özlük hakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve 15 Ağustos'ta devreye gireceğini bildirdi.
Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Koca, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyeti ile sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi. Şu ana kadar Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini açıklayan Koca, virüs tespit edilen bu beş hastaya filyasyon yapıldığını ve yakın çevresinin izole edildiğini belirtti. Koronavirüs ile ilgili de riskli vatandaşlara yine maske uyarısı yapan Koca, hatırlatma dozu çağrısında bulundu.
15 AĞUSTOST'A DEVREYE GİRECEK
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının ne olduğu ile ilgili soruya, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" yanıtını verdi.
ÜLKEMİZDE PANDEMİ RİSKİ TAŞIMIYOR
"Maymun çiçeği virüsüne yakalananların sağlık durumları nasıl?" sorusu üzerine Bakan Koca şu yanıtı verdi:
"Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Virüs tespit edilen bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevreleri de izole edildi. Maymun çiçeği virüsü tespit edilen 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi.1 hastamız ise hala izolasyonda. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır. Maymun çiçeğinin ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır.
HATIRLATMA DOZUNUZU OLUN
Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu ifade eden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi. Riskli vatandaşlara maske uyarası yapan Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Özellikte 50 yaş üstü kritik riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Riskli 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız. Riskli vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını öneriyoruz" dedi.