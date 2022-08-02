Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak
Giriş Tarihi: 2.8.2022 18:48 Son Güncelleme: 2.8.2022 19:26

Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak

Son dakika: Ukrayna’dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00’da İstanbul Boğazı’nda olacak

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisine ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak | Video

MKM'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, yaptığı konuşmada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 27 Temmuz'da açılışının yapıldığını hatırlatarak, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA