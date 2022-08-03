Erdoğan’dan KPSS için inceleme talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK'ya inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. Erdoğan da sosyal medya paylaşımında, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.



AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Bu arada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

SON DAKİKA: ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2022 31912 sayılı nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanlığından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.