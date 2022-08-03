Hastalıkta ve sağlıkta sevdiğinin ‘Güneş’i oldu

İzmir'de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. İkisi de seyahat etmeyi ve çadır kampı yapmayı çok seven ikili birlikte gelecek planları yapmaya başladı. Özkaya, geçen yıl kendisine checkup paketi satın aldı ve Çamur'un da check-up yaptırması için ısrarcı oldu. Nitekim çift birlikte sağlık kontrolünden geçti ama herhangi bir yakınması olmayan Çamur'un kan değerleri kötü çıktı. Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri şüphesiyle Çamur'u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur, geçen eylülde Ege Üniversitesi Hastanesi'ne (EÜ) başvurdu. Çamur yapılan tetkikler neticesinde kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlayan Çamur, aralık ayında Kovid-19'a da yakalandı. Bir yandan kanser tedavisi devam eden İlker Çamur, bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan sevgilisi Güneş Özkaya ile de hastanede odasında nişanlandı. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan Çamur ve nişanlısı Özkaya, bu kez de kemik iliği kök hücre nakli için uygun verici haberini beklemeye koyuldu.Donörü olmayan Çamur'a TÜRKÖK'ten uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'ne nakledildi. Hayata sıkı sıkı tutunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce İzmir Kent Hastanesi'nde bulunan konferans salonunda "Güneş'im" dediği sevgilisi Güneş Özkaya ile dünyaevine girdi. Çift, hastane odasında gelinlik ve damatlık giyerek yakınlarının katılımıyla hastalıkta ve sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı. Çiftin nikâh şahitleri ise İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İrfan ve Prof. Dr. Fahri Şahin oldu. Çift ve yakınları, nikâh merasiminde gözyaşlarını tutamadı.İlker Çamur, "Eşim, güneşim oldu. O benim elimi hiç bırakmadı. Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim. Ben check-up yaptırmak istemiyordum. Onun yoğun ısrarlarıyla yaptırdım. Sonuçlar geldiğinde kanserden şüphelendiler ve ardından da kanser olduğum anlaşıldı. Hastaneden dışarıya çıkma durumum olmadığı için hastanede nikâh kıyıyoruz. İyileştikten sonra bir köy evine yerleşmeyi, daha doğal koşullarda yaşamayı hayal ediyoruz" dedi. İHA