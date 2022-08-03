Üçlü mekanizma devreye alındı

ÖZBEKİSTAN'IN başkenti Taşkent'te TürkiyeÖzbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanlarının bu mekanizmayla Hazar Geçişli Doğu- Batı Orta Koridor başta olmak üzere 3 ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasıyla ilgili meseleleri ele aldığı toplantının ardından bakanlar, toplantının sonuçlarına ilişkin Taşkent Deklarasyonu'nu imzaladı.Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Özbekistan'dan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Laziz Kudretov katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan ve Özbekistan ile ticaretimizi 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.