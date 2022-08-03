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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:03

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Türkiye'nin girişimleri sonucu çözülen tahıl krizi sonrasında Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü gemi yapılan denetimler sonrasında saat 14.30 itibariyle İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında dünyanın önemli tahıl üreticisi iki ülke, Türkiye'nin devreye girmesiyle anlaşmaya vararak dünyayı bekleyen olası bir tahıl tedarik krizi çözüldü.

Türkiye'nin devreye girmesi ve varılan anlaşma sonrasında Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni isimli gemi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.

DENETİMLER SONRASINDA HAREKET ETTİ

Buradaki bulunan Türkeli Demir Sahası'na demirletilen gemi sabah saatlerinde denetleme ekibi tarafından denetlendi. Öğle saatlerine kadar süren denetimler sonrasında işlemleri tamamlanan demir sahasından hareket ederek 14.30 itibariyle İstanbul Boğazı'na girdi.

Boğazdan geçen gemi Lübnan'a hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında mısır yüklü gemiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları ile helikopter eşlik etti.

Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi devam ediyor.

Dünyanın takip ettiği Razoni gemisi İstanbul'da denetlendi: İşte o görüntüler

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Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
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