Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında dünyanın önemli tahıl üreticisi iki ülke, Türkiye'nin devreye girmesiyle anlaşmaya vararak dünyayı bekleyen olası bir tahıl tedarik krizi çözüldü.
Türkiye'nin devreye girmesi ve varılan anlaşma sonrasında Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni isimli gemi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.
Boğazdan geçen gemi Lübnan'a hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında mısır yüklü gemiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları ile helikopter eşlik etti.
Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi devam ediyor.Dünyanın takip ettiği Razoni gemisi İstanbul'da denetlendi: İşte o görüntüler