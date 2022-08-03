Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Türkiye'nin devreye girmesi ve varılan anlaşma sonrasında Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni isimli gemi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.