Başkan Seçer, PKK’lıları kahraman ilan eden Akinan’a servet ödemiş

CHP'LI Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için gazeteci Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı. Belediye kasasından Akinan'a ayda 5 tane 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL ödendi. Danışmanlık ücreti olarak da Akinan'a yıllık 4 milyon lira ödendiği, personel ve ekipman desteği de belediyeden verildiği ortaya çıktı. Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobbing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi. Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Serdar Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikâyelerinin yer aldığı bir kitap yazmıştı. Kitapta kadın teröristleri öven Akinan örgütteki kadın teröristleri "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" olarak tanımlaması tepki çekmişti. Bekir COŞKUN