CHP’li Şahin rüşvetten yargılanacak

Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalında görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Şahin, rüşvet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Tutuklu eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı hakkında hazırlanan iddianame de mahkemece kabul edildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin de yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, 19 Ocak'ta makamında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Yaşanan rüşvet skandalının ardından gözaltına alınan Selçuk Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de soruşturmalar kapsamında, 25 Şubat günü İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Şahin, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 14 Haziran'da partiden de ihraç edilmişti. Şahin hakkında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame, mahkeme tarafından değerlendirildi. Mahkeme, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ve tutuklu bulunan dönemin Kayı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Şüpheli Selçuk Erdağı'nın şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulanan iddianamede, rüşvet olayıyla ilgili somut deliller de sunuldu.