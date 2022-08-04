KPSS için jet soruşturma

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı. DDK, incelemenin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık jet hızıyla soruşturma başlattı. Polis de Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenledi. İddialar üzerine dün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş zamanlı olarak DDK'ya tam yetkiyle inceleme talimatı verdi.DDK müfettişleri, dün öğleden sonra ÖSYM Başkanlığı'na giderek ilk incelemelere başladı. DDK, KPSS lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık "Sahtecilik", "Kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı. Savcılığın soruşturma açmasından sonra harekete geçen polis Yediiklim Yayınevi'nin Ankara'da bulunan merkez ofisi ve deposuna baskın yaptı. Bu arada YÖK de iddialarla ilgili soruşturma başlattı.DDK Başkanı Yunus Arıncı sürecin nasıl yürütüleceğini SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından dün bir ekip kurduklarını anlatan Arıncı, "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi. Arıncı, sınavın iptal edilmesinin DDK'nın yetkisinde olmadığını belirterek, "Bizim işimiz kapsamlı bir inceleme yapmak" diye konuştu.Bu arada DDK müfettişleri yapacakları incelemede, yalnızca kopya olduğu iddia edilen sorularla ilgili değil, olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün varlığını da araştıracak.DDK'NIN başlattığı inceleme kapsamında oluşturulan ekiplerden biri ÖSYM'de, diğer ekip ise söz konusu yayınevinde inceleme yapıyor. Soru veri tabanının incelemeye alındığı ve soruları hazırlayan kişilerin ifadelerine başvurma sürecinin de başlatıldığı ifade edildi. Yayınevinin ÖSYM ile ilişki boyutunun da mercek altına alındığı öğrenildi./ ANKARAKopyaiddialarının tam üniversite tercih dönemine gelmesi ve bu süreçte ÖSYM Başkanı'nın da görevden alınması Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan 3 milyondan fazla adayı da tedirgin etti. Tercih süreci 5 Ağustos gecesi sona erecek. Yerleştirme sonuçlarının ise 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Bu sürecin aksamaması için ivedilikle ÖSYM koltuğuna yeni başkan atanacağı öğrenildi. ÖSYM Başkanlığı için YÖK 3 isim belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu isimlerden birini ÖSYM Başkanlığı'na atayacak.Savcılığınsoruşturma başlatması üzerine harekete geçen polis, Yediiklim Yayınevi'ne baskın yaptı. Depo ve merkez ofiste yapılan aramalarda yayınevine ait bütün dijital materyallere el konuldu.ŞU anda en çok merak edilen konu ise 1.5 milyona yakın adayın katıldığı KPSS'nin iptal edilip edilemeyeceği. Elde edilen bilgiler doğrultusunda KPSS'nin akıbetiyle ilgili ortaya iki farklı olasılık çıkıyor:YÖK ve ÖSYM yetkililerinden alınan bilgilere göre, kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 20'yi bulduğu tespit edilirse sınav tamamen iptal edilecek. Sınav iptal kararı DDK incelemesini tamamlamadan da verilebilecek.Kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 3 ya da 4 olması durumunda ise sınavın tamamının iptal edilmesi yerine, şaibeli olan sorular iptal edilecek. Bu durumda KPSS'ye giren adaylar bu sorulardan muaf tutulacak ve puanları da buna göre hesaplanacak.