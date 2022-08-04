Seçimi kaybeden İYİ Partili isme Mansur Yavaş’tan kıyak

Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 276 çeşit ürünü Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA ve Başkent Market'e verdiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca, "ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olan kişinin eşine de bir kooperatif kurduruyor. Halk Ekmek bayilerine ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor. Aynı kooperatifin bir tane ineği bile yok. Bir tane çitliği yok ama Ankara Büyükşehir'in süt ihtiyacının temini buradan karşılanıyor" dedi.

İbrahim Karaca'nın açıklamaları şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın çalışma arkadaşının eşine kooperatif kurduruyor ve belediyeden alışveriş yaptırıyor. ANFA Güvenlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Ünal'ın eşine de bir kooperatif kurduruyor. Halk ekmeğe ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor."