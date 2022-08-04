Seçimi kaybeden İYİ Partili isme Mansur Yavaş’tan kıyak

SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca: "ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olan kişinin eşine de bir kooperatif kurduruyor. BELPA, Başkent Market ve Halk Ekmek bayilerine ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor. Aynı kooperatifin bir tane ineği bile yok. Bir tane çiftliği yok ama Ankara Büyükşehir'in süt ihtiyacının temini buradan karşılanıyor."
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANFA Güvenlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Ünal'ın eşi Nilüfer Ünal'ın üzerine kooperatif kurduğu, kooperatif üzerinden 276 çeşit ürünü Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA ve Başkent Market'e verdiği öğrenildi.İYİ PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU SEÇİLEMEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Kızılcahamam Eski Belediye Başkanı ve İYİ Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Çoşkun Ünal'ı önce ANFA Güvenlik Müdürler Kurulu Başkanı yaptı şimdi de ANFA Güvenlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
EŞİ ADINA KOOPERATİF KURULDU ÜRÜNLER ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SATILIYOR
Çoşkun Ünal'ın eşi Nilüfer Ünal'ın Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adıyla 3 Haziran 2020 tarihinde kooperatif kurduğu, Nilüfer Ünal'ın söz konusu kooperatife Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Çoşkun Ünal'ın ortağı olduğu ifade edilen işadamı Nuh Fidan'ın kooperatifte kurucu olduğu bildirildi.
KOOPERATİF 276 ÇEŞİT ÜRÜNÜ ABB İŞTİRAKLERİ BELPA VE BAŞKENT MARKET'E VERİYOR
Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 276 çeşit ürünü Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA ve Başkent Market'e verdiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karaca, "ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olan kişinin eşine de bir kooperatif kurduruyor. Halk Ekmek bayilerine ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor. Aynı kooperatifin bir tane ineği bile yok. Bir tane çitliği yok ama Ankara Büyükşehir'in süt ihtiyacının temini buradan karşılanıyor" dedi.
İbrahim Karaca'nın açıklamaları şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın çalışma arkadaşının eşine kooperatif kurduruyor ve belediyeden alışveriş yaptırıyor. ANFA Güvenlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Ünal'ın eşine de bir kooperatif kurduruyor. Halk ekmeğe ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor."
"Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin bayileri ve Başkent Market'lere gittiğimizde ürünlerin piyasaların üstünde satılan mallar var. Aslında bu marketlerin açılış amacı üreticiden alacak, üreticiden aldığını hem organik hem ucuz satıp halk daha ucuz yiyecekti. Kooperatif olsun ama o köylü kadınlar kullanılsın ama bunlar GİMAT'tan aldıkları malları paketlettirip logoyu bastırıp direk Başkent Marketlere getiriyorlar. Kooperatif aracı kullandığı için halk ekmek fiyatları daha yüksekten satmak mecburiyetinde kalıyor. Tam arka sokaklarındaki GİMAT'a gitse bir birim azaltarak mal almış olacak ve daha ucuza vatandaşa satmış olacak. Üretici kooperatiflerinden almıyorlar."
"Kurdur bir kooperatif. Bu kooperatiflerden alışveriş yap, ihale işini devreden çıkart. Bunun adına da 'Mansur yavaş yolu' denir. Bu yol kurulmuş otobana da dönmüş vızır vızır çalışan bir yol. İYİ Parti Güneşin Kadınları diye bir kooperatif kurmuş ve bu ismi daha önce HDP propaganda amaçlı kurmuş ve bu ismini vermiş. Bu ismi araştırdım, parti bu ismi propaganda aracı olarak kullanıyor. Güneşin Kadınları deyince HDP'nin çalışmaları ortaya çıkıyor. Bir işletme isim koyarken kırk kere araştırır. HDP ve İYİ Parti bir araya getirilmesi güç gibi görünüyor ama bir proje kardeşliği mi var? 6'lı masanın altında HDP mi var? Kooperatif ismi bölge ismine göre yazılır. Örneğin Bala Kızılcahamam gibi kendi bölgesini anlatan isimler konur."
"Ankara Halk Ekmek marketlerinden de en güzel stantları almışlar. Öyle bir sistem kurmuşlar ki malları gösteriyorsunuz sonra bunları raflara yerleştiriyorsunuz. Bunu da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Halk Ekmek Genel Müdürü ile genel müdürlük önünde fotoğraf çektirip paylaşabiliyor. Rahatlığa bakın. Bu sistemle belediyelere mal verme kolaylığı sağlanmış, fiyat karşılaştırması yapmadan istedikleri kendi belediyelerine verme kolaylığı elde etmişler. İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın arka bahçesi olmuş. Bu yöntem otoban gibi kullanılır hale gelmiş. Hazineden zaten yardım alıyor partiler bu yöntemle teşkilatları zengin etme yolu ile vatandaşa ulaşmaya çalışıyorlar. Bu etik değildir. Ankara'nın kurduğu kadın kooperatifleri dururken Düzce ne alaka..."
"Mansur Yavaş'ın yakın çalışma arkadaşının eşine kooperatif kurduruyor ve belediyeden alışveriş yaptırıyor. ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olan kişinin eşine de bir kooperatif kurduruyor. Halk Ekmek bayilerine ürün veriyor ama üretmedikleri ürünü veriyor. Aynı kooperatifin bir tane ineği bile yok. Bir tane çitliği yok ama Ankara Büyükşehir'in süt ihtiyacının temini buradan karşılanıyor. Süt işi sıkıntılı bir iştir insanı zehirleyebilir. Ankara'da bunları profosyonelce yapan çiftlikleri olan sırf Bala'dan 10 yer gösterebilirim."
"Bu ihale sistemlerin içerisinde bir rekabet vardır ama sen tanıdığına bir kooperatif kurdur o tanıdığın baskısıyla gücüyle istediğiniz kadar malı istediğiniz paraya belediyeye verebiliyorlar. Bu kooperatifler geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış sonra belediye başkanlığı seçilememiş Mansur bey yanına almış şirketlerde özel konum vermiş. Bu insanlar kooperatiflerin yönetiminde olan kişiler birebir ailelerinin içinde olan kooperatifler. Hem alım tarafında olacaksın, hem de satım tarafında olacaksın Bu etik değildir. Yönetim kurulu başkanı C.Ü hem alımda hem satımda. Bu tip paravanlar gerçek kooperatiflere zarar veriyor ve belediyeyi de zarara uğratıyor. Paravan kooperatifleri devre dışı bırakın gerçek kooperatifler sahiplerine verin. Mansur bey, benim köylüm Ayşe teyzemin kurduğu kooperatiften alın. Bunun zararını Ankaralılar görüyor ve 'bunlar organik' diye kandırılıyor."