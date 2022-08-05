İBB’nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı: Motorundan bir anda dumanlar yükseldi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi.
Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni alınan metrobüslerden biri seyir halindeyken arıza yaptı.
Motor kısmından dumanların yükseldiği metrobüsten yolcular indirildikten çekici vasıtasıyla garaja çekildi.
İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı! Motorundan dumanlar yükseldi... O anlar kamerada | Video
Edinilen bilgilere göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.
Sürücü, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.