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Giriş Tarihi: 5.8.2022 13:42

İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı: Motorundan bir anda dumanlar yükseldi

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İBB’nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı: Motorundan bir anda dumanlar yükseldi

İBB’nin yeni aldığı yeni metrobüslerden biri daha dün sefer sırasında arıza yaptı. Motor bölümünden dumanların yükseldiği metrobüse, araç sürücüsü yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yolcuların tahliye edilmesi sonrasında araç garaja çekildi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi.

Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni alınan metrobüslerden biri seyir halindeyken arıza yaptı.

Motor kısmından dumanların yükseldiği metrobüsten yolcular indirildikten çekici vasıtasıyla garaja çekildi.

İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı! Motorundan dumanlar yükseldi... O anlar kamerada | Video

Edinilen bilgilere göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.

Sürücü, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Dumanların yükseldiği metrobüs aracı yolcuların tahliyesi sonrasında bölgeye gelen çekici yardımıyla Edirnekapı'daki garaja çekildi.

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İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı: Motorundan bir anda dumanlar yükseldi
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