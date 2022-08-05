‘Kul hakkının babasını yemişsin, derhal özür dile ve istifa et’

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca:
Zenginobuz hem
belediye meclis
üyeliği hem de
Gaziemir Belediye
Başkan Yardımcılığı
görevlerinden istifa
etmelidir. Tüm
Türkiye'deki gençlerden
de özür dilemelidir.
Kendisine soruyoruz.
Diğer sorular da geldi
mi? Doğru cevapladığınız
her soru
on binlerce kişinin
üstüne çıkartır.
"Türkiye'de
'kul hakkı yeniyor'
diyorlar. Kul
hakkının en babasını
sen yemişsin
zaten. Gidip dershanede
bunu öğrenmişsin.
Dershanedeki arkadaşların
kimlerdi? Şu an
kendisi avukat. Belki de
başka bir meslek sahibi
olacaktı.