‘Kul hakkının babasını yemişsin, derhal özür dile ve istifa et’

Zenginobuz hembelediye meclisüyeliği hem deGaziemir BelediyeBaşkan Yardımcılığıgörevlerinden istifaetmelidir. TümTürkiye'deki gençlerdende özür dilemelidir.Kendisine soruyoruz.Diğer sorular da geldimi? Doğru cevapladığınızher soruon binlerce kişininüstüne çıkartır."Türkiye'de'kul hakkı yeniyor'diyorlar. Kulhakkının en babasınısen yemişsinzaten. Gidip dershanedebunu öğrenmişsin.Dershanedeki arkadaşlarınkimlerdi? Şu ankendisi avukat. Belki debaşka bir meslek sahibiolacaktı.