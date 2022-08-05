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Giriş Tarihi: 5.8.2022

‘Kul hakkının babasını yemişsin, derhal özür dile ve istifa et’

‘Kul hakkının babasını yemişsin, derhal özür dile ve istifa et’
Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca: Zenginobuz hem belediye meclis üyeliği hem de Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmelidir. Tüm Türkiye'deki gençlerden de özür dilemelidir. Kendisine soruyoruz. Diğer sorular da geldi mi? Doğru cevapladığınız her soru on binlerce kişinin üstüne çıkartır. "Türkiye'de 'kul hakkı yeniyor' diyorlar. Kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten. Gidip dershanede bunu öğrenmişsin. Dershanedeki arkadaşların kimlerdi? Şu an kendisi avukat. Belki de başka bir meslek sahibi olacaktı.
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‘Kul hakkının babasını yemişsin, derhal özür dile ve istifa et’
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