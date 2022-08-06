Avrupa, Türkiye’ye minnettar olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi'deydi. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, TSİ 14.30'da Soçi Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan ve Putin ikili ve heyetler arası görüşmeler öncesi Rus Sanatoryumu'nda kameralar karşısına geçti. 17 gün içinde ikinci kez bir araya gelen Putin ve Erdoğan, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada sıcak mesajlar verdi. Putin, Türkiye'deki görüşmelerde ikili işbirliğinin kilit boyutlarının ele alındığını söyleyerek yüzde 57 oranında artan ticaret hacmine ve birlikte gerçekleştirilen stratejik projelere vurgu yaptı. Türkakım hattının inşaatının önemli bir güzergâh olarak tamamlandığını söyleyen Putin "Bu proje düzenli ve eksiksiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi. Avrupa'nın kesintisiz doğalgaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olması gerektiğinin altını çizen Putin "Tahıl koridorunun açılması da Türkiye'nin büyük bir başarısıdır. Sayın Erdoğan'ın burada kişisel katkısı büyüktür" diye konuştu.Türkiye'ye petrol, kömür ve doğalgazı sıkıntısız ihraç ettiklerini söyleyen Putin, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatmak konusunda başarılar elde edildi. Gerekli tedbirler alındığı için teşekkür ediyorum. Rus gıda ürünleri, Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler için bu son derece hassas bir mesele. Gıda krizi yüzünden ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler. Bütün bu ülkeler aldığımız kararları önemsiyor" dedi.Başkan Erdoğan, basına açık bölümdeki konuşmasına Putin'e teşekkür ederek ve Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade ederek başladı. Erdoğan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadelenin ele alınmasının bölgeye rahatlama getireceğini söyleyerek "Bizim bugün baş başa bu görüşmeyi yapmamız, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Heyetlerimizin Türkiye'de yaptığı görüşmeler de verimli geçti. Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır.Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Görüşmelerimiz bunlara cevap olacak.Akkuyu büyük önem arz ediyor. Akkuyu konusunu bugün karara bağlamamız süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum.RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iki ülke arasındaki doğalgaz ticaretinde önemli bir adım atılmasının kararlaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'ye oldukça önemli bir hacimde, yılda 26 milyar metreküp düzeyinde sevk edilen doğalgaz konusu ele alındı. Liderler, doğalgaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden ödemeye başlanacağı konusunda anlaştı. Kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçmekten bahsediyoruz. İlk aşamada bazı tedarikler Rus rublesiyle ödenecek." AABaşkanErdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde, liderlerin, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:Bölgesel konular bağlamında, liderler, Türkiye ile Rusya arasında var olan samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı kilit öneme işaret etti. İki lider bu çerçevede, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etti.Erdoğan ve Putin, Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde tam olarak uygulanması lazım geldiğinin önemini vurguladı.Suriye'deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede liderler, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizdi. Ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettikleri öneme işaret eden liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.Liderler , Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurguladı. Libyalılar arasında mümkün olan en geniş mutabakat temelinde serbest, adil ve muteber seçimlerin düzenlenmesinin önemini vurgulayan iki lider, BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yineledi.Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde de mutabık kaldı.