Boş gemiye de denetim yapıldı

Bandırma Limanı'ndan Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi. Sahil Güvenlik helikopteri ve teknesi, denetim sırasında geminin çevresinde önlem aldı. Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1.5 saat sürdü. Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelihisarı Limanı'na hareket etti. Denetlenen gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na hareket etti.