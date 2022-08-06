CHP’li Başkan yardımcısının istifasının ardından taciz çıktı... Daha önce de bir kişiyi dağa kaldırmıştı

BİR KİŞİYİ DAĞA KALDIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin adı, 2019 yılında S.G. isimli bir kişiyi silah zoruyla dağa kaldırmak iddiasında da geçmişti. İddiaya göre S.G. o dönem CHP meclis üyesi kontenjan adayı olan Tümdeniz Çelebi'yi telefonla arayarak arkasında sarı renkli bayraklar olan bir mekanda zafer işareti yapan bir fotoğrafının olduğunu söylemiş, birkaç gün sonra ise evinin önünde O.K. ve B.T. tarafından araca bindirilip silah zoruyla Tümdeniz Çelebi'den özür dilemesi istenmişti. S.G. yaşanan gelişmelerin arından Tümdeniz Çelebi'den şikayetçi olmuştu.