Gaybubet evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 'gaybubet' adı verilen evlerde barınan ve örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden 3 ihraç üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 eski üsteğmen, üzerlerinde sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 adet başka ülkelere ait sahte kimlik, 6 bin 359 Türk lirası, 17 bin 965 euro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.