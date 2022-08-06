Diyarbakır ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Diyarbakırİl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice kırsalında son dönemlerin en kapsamlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko/ Terör' operasyonu başlatıldı. İnsansız Hava Aracı'nın da destek verdiği operasyonun ilk gününde 70 ayrı noktada, piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi.Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" paylaşımında bulundu.