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Giriş Tarihi: 6.8.2022 07:50

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

AA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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