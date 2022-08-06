Ukrayna’dan biri Türk bayraklı 3 gemi daha yola çıktı

MilliSavunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen gemisi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Polarnet isimli Türk gemisi de Çernomorsk Limanı'ndan Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor. 3 gemi de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından denetlenecek.