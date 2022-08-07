AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…”

"SAYIN" DEYİP ÇÖZÜM ÖCALAN" DEDİLER

Mitingdeki konuşmasında Sancar, "(…) Çözüm ve barış için tecridin mutlaka kalkması lazım ve Öcalan'ın bu konuda rolünü oynayacak şartların sağlanması lazım (…)" derken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullanan Aydeniz mitingdeki konuşmasının bir bölümünde, "(…) Bütün bunlara ilişkin çözüm iradesi olan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Öcalan'ın bütün bu sorunlara karşı net çözümü var. Bugün bütün dünyada Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için eylemler yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Mitingin videosundaki bir bölümde sloganlar da atılıyor. Bu sloganlar arasında "Gençlik Apo'nun fedaisidir" denildiği duyuluyor.