Kılıçdaroğlu’nun bir elektrik şovu daha yalan çıktı: Vaatlerle kandırıldım

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke eden "elektriği kesik ailelere" ziyaret şovlarından biri daha geri tepti. Zamları protesto eden Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun 3 ay önce, elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği Ankara Mamak'ta yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi. Öztürk, CHP'liler tarafından çeşitli vaatlerle kandırıldığını söyledi. Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek elektriği kesik olmadığı halde elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini anlattı. Kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden İbrahim Öztürk, şunları söyledi:"Bana il başkanı ve ilçe başkanı 'Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler." Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını, CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini kaydetti. Yaşananlar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk, "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi" diye konuştu.