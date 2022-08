Üniversiteli kıza sarkıntılık yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP mitingi öncesi apar topar görevden alınan Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin istifa gerekçesinin detaylarına SABAH ulaştı. Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencisi genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen Çelebi'nin, ailenin genel merkeze yaptığı şikâyet sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'e yapacağı mitingden bir gün önce Tümdeniz Çelebi başkan yardımcılığı görevinden istifa ederken belediye meclis üyeliği görevinden istifa etmedi. Çelebi'nin adı, 2019 yılında bir kişiyi silah zoruyla dağa kaldırma olayına da karışmıştı.İddiaya göre İstanbul'da üniversite öğrencisi olan B.Y. isimli genç kız Edremit'te yaşayan ailesinin yanına gitti. B.Y., 20 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Edremit ilçesinde bir balık restoranında yemek yediği sırada, iddiaya göre yan masada oturan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin tacizine maruz kaldı. Çelebi'nin bakışlarından rahatsız olan genç kız, arkadaşlarıyla birlikte masasının değiştirilmesini rica etti. Bu sırada Başkan Yardımcısı Çelebi, iddiaya göre alkolün de etkisiyle masada oturan kızlara sözlü tacizde bulundu. Yaşanan sözlü taciz sonrası B.Y. ve Tümdeniz Çelebi arasında kavga çıktı. Çelebi'nin davranışlarından ve tacizlerinden rahatsız olan B.Y. arkadaşlarıyla mekândan ayrıldı ve babası E. Y.'yi arayarak olayı anlattı.Kızının yaşadığı taciz sonrası Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayan baba E.Y., Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin yaptıklarını anlattı ve Çelebi'nin o görevi hak etmediğini söyleyerek görevden uzaklaştırılmasını aksi takdirde genel merkeze şikâyet edeceğini söyledi. Başkan Arslan'ın harekete geçmediğini ve konuyu kapatmaya çalıştığını fark eden baba E.Y. CHP Genel Merkezi'nin arayarak kızının yaşadığı kâbusu aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de yapacağı mitingde olayın ortaya çıkacağını düşünen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak miting öncesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayarak Çelebi'den istifasını istemesini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Çelebi başkan yardımcılığı görevinden istifa ederken belediye meclis üyeliği görevinden istifa etmedi. Çelebi'nin istifa etmesinin ardından aile şikâyetçi olmaktan vazgeçti.