‘Cemevlerine saldırıların peşini bırakmayacağız’

MuharremAyı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç açma programı düzenlendi. Arkeolojisi Müzesi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cemevi dedeleri ve dergâh başkanları katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizlerin elindedir ve öyle de yapıyoruz. Kirli bir provokasyonla cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Aynı şekilde Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan çirkin saldırının faillerini de adalete teslim edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu tür zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast edenler aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar hukuk önünde asla cezasız kalmayacaktır" dedi. AA