CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Kayserili muhtarlara CHP rozeti takmıştı. Bünyan'ın Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak da bu muhtarlar arasındaydı. Konuya ilişkin bir video yayınlayan Çakmak, oyuna getirildiğini ifade etti. CHP'li isimler tarafından oğluna iş bulunacağının vaat edildiğini, Meclis'e davet edildiğini, milletvekillerinin kendisini kandırdığını belirtti. Son anda kendilerine rozet takılacağının söylendiğini vurgulayan Çakmak, aslen MHP'li olduğunu ifade etti. Çakmak, şunları söyledi: "Genel başkan gelecek, size rozet takacak' dediler. Genel anlamda hiç kimse istemedi. Bunlar bir güzel bizi ikna ettiler. Geçmişte CHP'ye üye değildim, şu anda da değilim. Kesinlikle CHP ile hiçbir bağım yok. Bünyan'da kime sorsalar da MHP'li olduğumu söyler."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çakmak'ın CHP tarafından oyuna getirildiğini ifade ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. CHP liderine de seslenen Dağ, "Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı... Kapasiteleri hizmet ve projelere yetmediği için bu tür Ali Cengiz oyunları yürütüyorlar. Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip, yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu?" diye sordu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Çakmak'la görüşmesini ve konuya ilişkin açıklamalarını sosyal medyada paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemiş, kendisine CHP'liler tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söylemişti.