FETÖ’cü emniyet amiri, genç kıza sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir yıl önce bir market çalışanı genç kıza yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ali İhsan Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyet amiri olarak görev yaparken 2016 yılında FETÖ üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen ve şuan bir pastanede çalıştığı tespit edilen Acar, ekiplerce evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ali İhsan Acar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.