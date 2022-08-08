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Giriş Tarihi: 8.8.2022 08:58 Son Güncelleme: 8.8.2022 09:00

MSB duyurdu! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor

İHA
MSB duyurdu! Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Ukrayna'dan 2 tahıl gemisinin daha hareket ettiği belirtildi. Gemilerden biri İtalya'ya diğeri ise İskenderun'a gelecek.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 tahıl gemisinin daha hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.

Tahıl sevkiyatının ikinci gemisi NAVISTAR İstanbul'da

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MSB duyurdu! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor
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