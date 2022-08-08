MSB duyurdu! Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 tahıl gemisinin daha hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.
1️⃣ Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2022
Bu sabah;
▪️İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den,
▪️İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.