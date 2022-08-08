MSB duyurdu! Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 2 tahıl gemisinin daha hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.

Tahıl sevkiyatının ikinci gemisi NAVISTAR İstanbul'da