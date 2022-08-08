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Giriş Tarihi: 9.8.2022 00:07 Son Güncelleme: 9.8.2022 00:33

Son dakika: MSB'den acı haber: Pençe Kilit Operasyonu’nda bir asker şehit oldu

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Son dakika: MSB’den acı haber: Pençe Kilit Operasyonu’nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Son dakika: MSB'den acı haber: Pençe Kilit Operasyonu’nda bir asker şehit oldu
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