CHP’li eski vekil, linç girişimine meydan okudu: Yargı önünde hesaplaşacağız

Cumhurıyet Halk Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye, 6'lı masaya gösterdiği tepki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle linç girişimi sürüyor. Hakarete varan sözlerle linç edilmek istenen Çelebi, sosyal medyadan, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hâlâ ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır! Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!" diyerek meydan okudu. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise Çelebi'nin son sosyal medya paylaşımlarını sildiğini ileri sürdü. Çelebi, Yarkadaş'a, "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi..." diyerek tepki gösterdi.2 Temmuz 2022'de sosyal medyadan altılı masaya yönelik 20 soru sıralayan Çelebi, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu belirtmişti. Önceki gün Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.