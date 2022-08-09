Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Urfa Fıstığı’ hediye edildi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa Fıstığı'nın ilk mahsullerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Vildan Polat görüşmede, fıstık fiyatlarını, işleyişini, maliyetini ve taban fiyatı taleplerini vurguladı.Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan MKYK üyesi Vildan Polat, "MKYK Toplantımız öncesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a "Fıstığın Başkenti" Şanlıurfa'mızın ilk fıstık hasadını, hemşerilerimiz adına takdim ettik. Kendileri de naçizane hediyemizi, Cam Kemik Hastası Hiranur kızımıza hediye ederek, bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler" dedi.