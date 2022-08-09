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Giriş Tarihi: 9.8.2022 17:00

Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul’a uyarı: Bu gece yarısı başlıyor

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Son dakika haberi: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Bu gece yarısı başlıyor

Son dakika haberi: İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı. Yağışların Çarşamba gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği ifade edildi. Ayrıca yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.
AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olma ihtimali de dile getirildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istendi.

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul’a uyarı: Bu gece yarısı başlıyor
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