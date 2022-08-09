Son dakika haberi: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Bu gece yarısı başlıyor

Meteoroloji genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı. Yağışların Çarşamba gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği ifade edildi. Ayrıca yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olma ihtimali de dile getirildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istendi.