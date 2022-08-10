‘Adı güzel oğlum, ciğerimi yaktın’

15 Temmuz hain darbe girişiminde Gaziantep'te demokrasi nöbetindeyken başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve 6 yıldır yatağa bağımlı olan Mehmet Alparslan yaşamını yitirdi. 24 yaşında hayata veda eden Mehmet Alparslan için Gaziantep Asri Mezarlığı'nda bulunan Şireci Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Alparslan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi. Ayakta durmakta zorluk çeken anne Yeter Alparslan, "Adı güzel oğlum, ciğerimi yaktım" diyerek ağıt yaktı. Alparslan, demokrasi nöbetinde yaralandığı için gazi sayılmış ve Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmişti.