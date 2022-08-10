Avukat Dilara Yıldız cinayeti davası başladı! Mahkeme huzuruna çıkmak istedi

CEZAEVİNDEN KATILDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları katılırken tutuklu sanık Oktay Dönmez SEGBİS sistemiyle bağlandı.

SANIĞIN BABASININ DA KATILMASINI TALEP ETTİLER

Müşteki avukatları sanığın mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ederek "Yüz yüze ilkesi açısından sanığın mahkemede hazır edilerek sorularımıza yanıt vermesi ve savunmasını yaparken mahkeme huzurunda mimiklerinin, konuşma tarzının net bir şekilde algılanabilmesi önem taşımaktadır" dedi. Ayrıca müşteki avukatları sanık Oktay Dönmez'in babası Ali Yıldız'ın da duruşmaya katılmasını istedi.

"MAHKEME SALONUNA GELMEK İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Oktay Dönmez duruşmadaki savunmasında, askeri personel olduğunu söyleyerek "Ben dilekçemde belirttiğim gibi savunmamı mahkeme huzurunda vermek istiyorum." dedi. Sanık avukatı da beyanında sanığın kendisini daha iyi ifade etmesi adına bir sonraki celse mahkeme huzurunda hazır edilmesini talep etti.

SAVCI HUZURA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı ise gerek sanık gerek taraf avukatlarının sanığın SEGBİS sistemiyle savunma yapmasını istememeleri ve sanığın duruşmada hazır edildikten sonra savunma yapmasını istediklerine yönelik beyanları karşısında sanığın bir sonraki celse savunmasının alınması için gerekli nakil işlemlerinin yapılmasına karar verilmesini talep etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.