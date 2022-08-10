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Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:36 Son Güncelleme: 10.8.2022 17:41

Avukat Dilara Yıldız cinayeti davası başladı! Mahkeme huzuruna çıkmak istedi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukat Dilara Yıldız cinayeti davası başladı! Mahkeme huzuruna çıkmak istedi

Türkiye'nin gündemine oturan ve Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Oktay Dönmez’in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan sanık Dönmez, savunmasını mahkeme huzurunda yapmak isterken taraf avukatlarının da aynı fikirde olması üzerine mahkeme, sanığın gelecek celse huzurda hazır edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Hayatının baharında erkek cinayetine kurban giden genç bir avukatın hikayesi.. Avukat Dilara Yıldız, 10 Ocak tarihinde 10 gündür Samsun'daki ailesinin yanındayken gizlice Tuzla'daki evine giren eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilmişti. Eve geldiğinde karşısında Dönmez'i bulan genç avukat, eski nişanlısını restorana gitmeye ikna etmiş, fakat arkadaşının polisi aramasıyla karşısında polisleri gören Dönmez, elindeki silahla 5 el ateş ederek Dilara Yıldız'ın hayatına son vermişti. Olay sonrası ise adli makamlarca tutuklanan şüpheli Dönmez hakkında 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

CEZAEVİNDEN KATILDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları katılırken tutuklu sanık Oktay Dönmez SEGBİS sistemiyle bağlandı.

SANIĞIN BABASININ DA KATILMASINI TALEP ETTİLER

Müşteki avukatları sanığın mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ederek "Yüz yüze ilkesi açısından sanığın mahkemede hazır edilerek sorularımıza yanıt vermesi ve savunmasını yaparken mahkeme huzurunda mimiklerinin, konuşma tarzının net bir şekilde algılanabilmesi önem taşımaktadır" dedi. Ayrıca müşteki avukatları sanık Oktay Dönmez'in babası Ali Yıldız'ın da duruşmaya katılmasını istedi.

"MAHKEME SALONUNA GELMEK İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Oktay Dönmez duruşmadaki savunmasında, askeri personel olduğunu söyleyerek "Ben dilekçemde belirttiğim gibi savunmamı mahkeme huzurunda vermek istiyorum." dedi. Sanık avukatı da beyanında sanığın kendisini daha iyi ifade etmesi adına bir sonraki celse mahkeme huzurunda hazır edilmesini talep etti.

SAVCI HUZURA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı ise gerek sanık gerek taraf avukatlarının sanığın SEGBİS sistemiyle savunma yapmasını istememeleri ve sanığın duruşmada hazır edildikten sonra savunma yapmasını istediklerine yönelik beyanları karşısında sanığın bir sonraki celse savunmasının alınması için gerekli nakil işlemlerinin yapılmasına karar verilmesini talep etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

GELECEK CELSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanığın gelecek celse mahkeme huzurunda hazır edilmesine karar vererek davayı erteledi.

Mahkeme, Ali Yıldız'ın ise gelecek celse SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılmasına hükmetti.

"MÜCADELEMİZ YAŞAYAN KADINLAR İÇİN"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, "Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, dışarıda bir tek kadın öldürülmeyinceye kadar, kadınlar sokaklarda serbest, hür ve özgürce gezinceye kadar, hiçbir kadın baskı ve zulme uğramayıncaya kadar devam edecek. Bu sadece Dilara Yıldız'ın davası değildir. Kadınlar üzerindeki baskılar ortadan kalksın. Kadınlar güvenlik içinde yaşayabilsin. Hiçbir kadın öldürülmesin, şiddete uğramasın diye buradaki mücadelemiz. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar için." şeklinde konuştu.

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Avukat Dilara Yıldız cinayeti davası başladı! Mahkeme huzuruna çıkmak istedi
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