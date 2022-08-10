Bu milleti fişlemektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde bile yok. Her seçmeni, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak seçmeni de biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz" sözleri kamuoyunda infiale neden oldu. Hukukçular, Kılıçdaroğlu'na sert çıkarak, sözlerinin suç içerdiğini ifade etti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'muz var. Bu kanunun ihlal edildiğini görüyoruz. İhlal edildiğinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Hukuka aykırı olarak bu verileri kaydetmiş, birilerinden almış. Bunu açıklamaları lazım. Seçmenlere ait hane bilgileri YSK'da yer alıyor. Bunlarda yer almıyorsa bu bilgiler nasıl elde edildi? Nasıl kaydedildi? Bunların açıklanması lazım" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Sayın Kılıçdaroğlu yaptığınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi, adeta milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz? Bu suç değil mi?" şeklinde konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Yılmaz Tunç ise, "YSK'nın elinde olmayan seçmen verileri bizde, demek kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmenin itirafıdır.Sayın Kılıçdaroğlu, kişisel bilgileri hangi yolla elde ettiniz? Hangi amaç için kullanıyorsunuz? Tüm bunlar ceza soruşturmasının konusudur" dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kesir, "CHP milleti fişleyerek suç işliyor ve Kılıçdaroğlu da gayet normal bir şey gibi açıklama yapıyor. Yaptıkları, iktidara gelince neler yapacaklarının da teminatı" ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar, "Devletin yetkili kurumlarından daha fazla kişisel veriye sahip olma iddiası ve bununla gurur duyma, 'işlediği suçla gurur duyma' anlamına gelir Hukuka aykırılık övünülecek değil utanılacak bir durumdur" açıklamasında bulundu.AK Parti MDK Üyesi, TÜRKAD Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise şunları söyledi: "Kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı ya da kanunun izin verdiği sınırlar dışında kaydedilmesi, tutulması ve başka bir amaca matuf kullanılması hukuka aykırıdır." Avukat Salih Aydın, "TCK Madde 136- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.