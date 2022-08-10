Cumhur İttifakı’nı destekleyen Mehmet Ali Çelebi CHP’yi karıştırdı

"İZMİR HALKI İNSANIN CİĞERİNİ BİLİR"

Önümüzdeki süreç için ön seçim olup olmayacağı yönündeki soruya da yapılır diyen Sertel, "Ön seçim olsaydı bunlar olmazdı. Halk kimi milletvekili yapacağını bilir. İzmir'deki halk çok duyarlıdır. İnsanların ciğerine kadar bilir" ifadelerini kullandı.

BEKO: DEMOKRASİNİN GEREĞİ…

Ön seçim olmazsa aday olmayacağını belirten Kani Beko ise, "Ön seçim partinin içindeki dinamikleri konsantre eder diye düşünüyorum. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi bizi aday gösterdiler. Ben önce Genel Başkanıma, MYK'ya, parti meclis üyelerine ve İzmir halkına çok teşekkür ederim. Ben zaten dördüncü sıradaydım ve sizlerin sayesinde milletvekili oldum. Partinin şunu yapması gerekiyor. Kani Beko biz seni seçilecek sıradan aday gösterdik. Tamam. Seçim tarihimiz yakın.. Sen şimdi bir İzmir'de sandığa gir, bugüne kadar işçiyle, çiftçiyle, işverenle, işsizle, yetimlerle, gençlerle birlikte oldun mu olmadın mı, bir kantara çık bakalım demesi lazım. Ben ön seçimden yanayım. Eğer parti içi demokrasi olmazsa CHP Genel Merkezi İzmir'de ön seçimle ilgili karar almazsa önümüzdeki dönem aday olmayacağım. Ancak önseçim olursa arkadaşlarla birlikte sandıkta demokrasi gereği yarışa katılmayı düşünüyorum" dedi.