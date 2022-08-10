CHP’li Seyit Torun’un algı operasyonu İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla çöktü

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Şırnak Uludere ve Hilal Belediye Başkanlarına, 6 Ocak 2022'de "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet" suçlarından hapis cezaları verildiğini ve Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verdiği iddiasında bulundu. Ayrıca yedi ay geçmesine karşın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek hakkında hiçbir işlem yapılmadığı şeklinde açıklamada bulundu.

BAKANLIĞA KARAR ULAŞMADI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yine bir algı çalışması,yine bir iftira. Mahkum oldukları iddia edilen Belediye Başkanları'nın mahkumiyetine ilişkin Bakanlığımıza ulaşan bir mahkeme kararı yoktur.

Görevdeki bir belediye başkanının sayın İçişleri Bakanı ile fotoğrafının olmasında yanlış olan nedir? şeklinde paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin olarak ise ayrıca; şu bilgileri paylaştı:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un; Şırnak Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Baskan Cevher Benek'in 2012-2013 yillarina iliskin eylemlerinden dolayi yargılandıkları davada haklarinda hapis cezasi verilmesine rağmen, "Bakanlığımızca korundukları" yönünde bazı basın yayın organlarına yansıyan iddiası üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Adı geçenler hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği ifade edilmektedir. Ancak Bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır.

Bununla birlikte açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Sait Ürek'e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise Belediye Başkanlığı görevi ile ilgili olduğu tespit edilmiş, adı geçen hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır."